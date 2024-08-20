Як зекономити на підписці Megogo

Megogo пропонує користувачам підписки різного типу. Чим більше їхній функціонал, тим вища ціна.

Які підписки Megogo пропонує

Зараз Megogo пропонує 4 основні підписки. Їхня вартість знаходиться в межах від 99 до 399 гривень на місяць.

Читайте також Все більше китайських компаній припиняють відправляти товари прямо до Росії

Ціна кожної підписки така:

Національне ТБ – 99 гривень на місяць:

– 99 гривень на місяць: Легка – 129 гривень на місяць:

– 129 гривень на місяць: Оптимальна – 199 гривень на місяць:

– 199 гривень на місяць: Максимальна – 399 гривень на місяць.

Зараз діють знижки і тому вартість цих підписок знизилась так:

Національне ТБ тепер коштує 49 гривень на місяць:

тепер коштує 49 гривень на місяць: Легка – 99 гривень на місяць:

– 99 гривень на місяць: Оптимальна – 109 гривень на місяць:

– 109 гривень на місяць: Максимальна – 219 гривень на місяць.

Аби дати користувачам можливість краще ознайомитись з функціоналом сервісу, надається пробний період

Акція діє в додатках MEGOGO для Smart TV (окрім Android TV, Apple TV), на сайті megogo.net з 02.08.2021 року по 31.01.2025 року,

– йдеться у повідомленні Megogo.

Залежно від обраної підписки, пробний період діє так: