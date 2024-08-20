Які підписки Megogo пропонує
Зараз Megogo пропонує 4 основні підписки. Їхня вартість знаходиться в межах від 99 до 399 гривень на місяць.
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Ціна кожної підписки така:
- Національне ТБ – 99 гривень на місяць:
- Легка – 129 гривень на місяць:
- Оптимальна – 199 гривень на місяць:
- Максимальна – 399 гривень на місяць.
Зараз діють знижки і тому вартість цих підписок знизилась так:
- Національне ТБ тепер коштує 49 гривень на місяць:
- Легка – 99 гривень на місяць:
- Оптимальна – 109 гривень на місяць:
- Максимальна – 219 гривень на місяць.
Акція діє в додатках MEGOGO для Smart TV (окрім Android TV, Apple TV), на сайті megogo.net з 02.08.2021 року по 31.01.2025 року,
– йдеться у повідомленні Megogo.
Залежно від обраної підписки, пробний період діє так:
- підписка "Легка" дозволяє отримати перші 14 днів за 1 гривню;
- підписка "Оптимальна" – перші 14 днів за 1 гривню;
- підписка "Максимальна" – перші 7 днів за 29 гривень.