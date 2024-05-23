Роботодавців можуть карати за порушення вимог мобілізації

Видавати повістки військовозобов'язаним працівникам можуть і роботодавці. Вони також зобов’язані забезпечувати доставку працівників до територіальних центрів комплектування.

Які повноваження мають роботодавці

Положення оновленого закону про мобілізацію набули чинності 18 травня. Закон вимагає, щоб всі військовозобов'язані оновили свої особисті дані протягом 60 днів.

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За словами юриста військової практики Данила Гончаренка, новий закон активізує роль підприємств, установ і організацій у процесі мобілізації.

У зв’язку з прийняттям нового закону щодо внесення змін до законодавства про мобілізацію, підприємства установи та організації мають більш активно сприяти мобілізації. Вони зобов'язані вести військовий облік працівників, видавати повістки та виконувати мобілізаційні розпорядження,

– зазначає експерт.

Водночас Кабмін затвердив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". За порушення цього порядку передбачені штрафи, включаючи:

Неподання списків громадян, які підлягають приписці до ТЦК;

Прийом на роботу осіб, що не стоять на військовому обліку;

Невиконання обов'язків щодо оповіщення осіб про виклик;

Перешкоджання швидкій явці призваних на збірні пункти та призовні дільниці;

Затримка у поданні документів для ведення військового обліку;

Ненадання відомостей про військовозобов’язаних осіб.

Які покарання передбачені для роботодавців

Відповідно до законодавства, юридичні особи можуть бути оштрафовані на суми від 34 000 до 59 500 гривень за порушення вимог мобілізації. Причому відповідальність лягає на керівників підприємств.

Також закон вимагає, щоб при прийомі на роботу або навчання військовозобов'язаних осіб перевірялася наявність у них необхідних військово-облікових документів.

Прийняття на роботу або навчання здійснюється тільки після взяття працівників на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки,

– каже Данило Гончаренко.

Документи, які можуть бути вимагатися при прийомі на роботу, включають посвідчення про приписку до призовної дільниці для призовників, а також військовий білет або тимчасове посвідчення для військовозобов'язаних.