Какие полномочия имеют работодатели

Положения обновленного закона о мобилизации вступили в силу 18 мая. Закон требует, чтобы все военнообязанные обновили свои личные данные в течение 60 дней.

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По словам юриста военной практики Даниила Гончаренко, новый закон активизирует роль предприятий, учреждений и организаций в процессе мобилизации.

В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации, предприятия учреждения и организации должны более активно способствовать мобилизации. Они обязаны вести воинский учет работников, выдавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения,

– отмечает эксперт.

В то же время Кабмин утвердил "Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". За нарушение этого порядка предусмотрены штрафы, включая:

Непредставление списков граждан, которые подлежат приписке к ТЦК;

Прием на работу лиц, не стоящих на воинском учете;

Невыполнение обязанностей по оповещению лиц о вызове;

Препятствование быстрой явке призванных на сборные пункты и призывные участки;

Задержка в подаче документов для ведения воинского учета;

Непредоставление сведений о военнообязанных лицах.

Какие наказания предусмотрены для работодателей

В соответствии с законодательством, юридические лица могут быть оштрафованы на суммы от 34 000 до 59 500 гривен за нарушение требований мобилизации. Причем ответственность ложится на руководителей предприятий.

Также закон требует, чтобы при приеме на работу или обучение военнообязанных лиц проверялось наличие у них необходимых военно-учетных документов.

Прием на работу или обучение осуществляется только после взятия работников на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки,

– говорит Даниил Гончаренко.

Важно! Документы, которые могут быть требоваться при приеме на работу, включают удостоверение о приписке к призывному участку для призывников, а также военный билет или временное удостоверение для военнообязанных.