Куда обращаться за получением статуса стратегического предприятия
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, как получить консультацию по классификации предприятия как критически важного.
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Если вы считаете, что имеете стратегическое и важное значение для отрасли национальной экономики, самостоятельно обращаетесь в профильное Министерство. Министерство проверяет на соответствие или несоответствие критериям и предоставляет официальный положительный или отрицательный ответ.
Если же деятельность предприятия критически важна для нужд местной общины, следует обращаться в областную военную администрацию. Администрация проверит предприятие на соответствие критериям и выдаст официальный ответ.
Если ваш случай соответствует второму пункту, за консультацией обращайтесь в соответствующие структурные подразделения областной государственной администрации, которые специализируются на сфере деятельности вашего предприятия,
– добавляет председатель ОВА.
Напомним, что критически важные предприятия имеют право на бронирование работников от мобилизации.
Кто может получить бронирование от мобилизации
Согласно новому закону о мобилизации, урегулирован вопрос бронирования работников для компаний и работодателей. С 18 мая право на бронирование получат следующие категории работников:
- Работники органов государственной власти, местного самоуправления и других государственных органов, которые занимают должности категорий "А", "Б", и "В";
- Работники органов государственной власти, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Государственного бюро расследований, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и Службы судебной охраны;
- Работники на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- Работники предприятий, которые определены как критически важные для государства.
Кроме того, каждый народный депутат будет иметь возможность забронировать двух своих помощников.