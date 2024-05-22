Куда обращаться за получением статуса стратегического предприятия

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, как получить консультацию по классификации предприятия как критически важного.

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Максим Козицкий Председатель Львовской ОВА Если вы считаете, что имеете стратегическое и важное значение для отрасли национальной экономики, самостоятельно обращаетесь в профильное Министерство. Министерство проверяет на соответствие или несоответствие критериям и предоставляет официальный положительный или отрицательный ответ.

Если же деятельность предприятия критически важна для нужд местной общины, следует обращаться в областную военную администрацию. Администрация проверит предприятие на соответствие критериям и выдаст официальный ответ.

Если ваш случай соответствует второму пункту, за консультацией обращайтесь в соответствующие структурные подразделения областной государственной администрации, которые специализируются на сфере деятельности вашего предприятия,

– добавляет председатель ОВА.

Напомним, что критически важные предприятия имеют право на бронирование работников от мобилизации.

Кто может получить бронирование от мобилизации

Согласно новому закону о мобилизации, урегулирован вопрос бронирования работников для компаний и работодателей. С 18 мая право на бронирование получат следующие категории работников:

Работники органов государственной власти, местного самоуправления и других государственных органов, которые занимают должности категорий "А", "Б", и "В";

Работники органов государственной власти, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Государственного бюро расследований, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и Службы судебной охраны;

Работники на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

Работники предприятий, которые определены как критически важные для государства.

Кроме того, каждый народный депутат будет иметь возможность забронировать двух своих помощников.