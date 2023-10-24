"Це дасть мені доступ до будь-кого": російський олігарх Мусаєв зізнався, що володіє Forbes

Підозри багатьох аналітиків тепер мають реальне підгрунтя. Схоже на те, що одне з найбільш авторитетних видань у світі стало власністю росіянина.

Купівля Forbes через підставну особу

Раніше повідомлялося, що новим власником Forbes став Остін Рассел, один з наймолодших американських багачів. Вже тоді багато експертів стверджували, що той – лише ширма, а популярний діловий журнал опинився у руках росіян, а саме Магомеда Мусаєва, який близький до Кремля.

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Зізнання російського олігарха

Мусаєв зізнався своїм друзям, що саме він є власником Forbes Media Group та називає це "угодою всього життя". Відповідні аудіо та відеозаписи потрапили до рук журналістів.

Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, це дасть мені доступ до будь-кого,

– вихвалявся Мусаєв своєму оточенню на вечірці з нагоди свого 60-річчя.

Він також пояснив, чому виставив Рассела обличчям угоди: "Я працюю не кувалдою та навіть не скальпелем, а лазером". Коли ж аудіозаписи оприлюднили, Мусаєв та Рассел почали все заперечувати. Мовляв, усе це нісенітниці, і жодного китайського чи російського долара в угоді не фігурує.

Втім, відповідні органи США вже пильно стежать за угодою, адже просто довіряти росіянам на слово ніхто не збирається.