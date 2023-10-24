Покупка Forbes через подставное лицо
Ранее сообщалось, что новым владельцем Forbes стал Остин Рассел, один из самых молодых американских толстосумов. Уже тогда многие эксперты утверждали, что тот лишь ширма, а популярный деловой журнал оказался в руках россиян, а именно Магомеда Мусаева, близкого к Кремлю.
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Признание российского олигарха
Мусаев признался своим друзьям, что именно он владелец Forbes Media Group и называет это "соглашением всей жизни". Соответствующие аудио и видеозаписи попали в руки журналистов.
Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, это даст мне доступ к любому,
– хвастался Мусаев своему окружению на вечеринке по случаю своего 60-летия.
Он также объяснил, почему Рассела выставил лицом сделки: "Я работаю не кувалдой и даже не скальпелем, а лазером". Когда аудиозаписи обнародовали, Мусаев и Рассел начали все отрицать. Мол, все это чушь, и ни одного китайского или российского доллара в сделке не фигурирует.
Впрочем, соответствующие органы США уже внимательно следят за соглашением, ведь просто доверять россиянам на слово никто не собирается.