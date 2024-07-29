Як Ілон Маск заробив свої статки та став найбагатшою людиною у світі

Мільярдер Ілон Маск нині посідає перше місце у списку Forbes - його статки оцінюються у 239,4 мільярда доларів. Втім, такі статки він заробляв довго, і працював на різних роботах, перш ніж почати власний бізнес.

Які статки має Маск

Ілон Маск співзаснував шість компаній, включаючи виробника електромобілів Tesla, ракетобудівника SpaceX і стартап з прокладання тунелів Boring Company.

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SpaceX, заснована у 2002 році, оцінюється майже в 180 мільярдів доларів після тендерної пропозиції в грудні 2023 року на суму до 750 мільйонів доларів. Акції SpaceX зросли в ціні в п'ять разів за чотири роки.

Крім того, у 2022 році Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів, хоча пізніше намагався відмовитися від угоди. Він володіє приблизно 74% компанії, яка тепер називається X.

Як Ілон Маск заробляв перші гроші

У 12 років він створив відеогру на космічну тематику під назвою Blastar, в якій гравці мали знищити інопланетний корабель, що перевозив зброю масового знищення. За цю гру йому заплатили 500 доларів.

Свого часу Ілон Маск разом з братом Кімбалом вирішив увійти в бізнес, звертаючись до бізнесменів для зустрічей. Пітер Ніколсон з Банку Нової Шотландії став його наставником і запропонував йому літню практику за 14 доларів на годину.

Крім того, під час навчання в університеті Маск продавав комп'ютери та деталі з кімнати в гуртожитку, успішно допомагаючи однокурсникам з технічними проблемами.

Успішні стартапи

Навчаючись в Університеті Пенсільванії, він перетворив будинок з 10 спальнями на нічний клуб на вихідних, залишаючись тверезим і заробляючи достатньо для оплати оренди на місяць.

Після своїх ранніх підприємницьких успіхів Ілон Маск продовжив свою кар'єру з низкою нових досягнень.

У 1995 році Маск разом зі своїм братом Кімбалом заснував компанію Zip2, яка надавала ліцензоване онлайн-програмне забезпечення газетам. Компанія була успішною, і в 1999 році її придбала компанія Compaq за 307 мільйонів доларів. Маск отримав близько 22 мільйонів доларів від продажу.

У 1999 році Маск заснував компанію X.com, онлайн-платіжну платформу. Пізніше X.com об'єдналася з Confinity, і компанія була перейменована на PayPal. У 2002 році PayPal була придбана eBay за 1,5 мільярда доларів у акціях, і Маск отримав близько 165 мільйонів доларів.

У 2002 році Маск заснував компанію Space Exploration Technologies Corp., або SpaceX, з метою зниження вартості космічних польотів і створення колонії на Марсі. SpaceX мала успіх у багатьох ідеях, включаючи перший приватний космічний корабель, який доставив вантаж на Міжнародну космічну станцію.