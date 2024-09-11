У 2024 році рекламні інвестиції в Україні можуть зрости на 33%

У першій половині 2024 року ситуація на рекламному ринку України була сприятливою для інвестицій. Прогноз на друге півріччя також позитивний.

Як зміниться рекламний ринок України

Прогноз Всеукраїнської рекламної коаліції свідчить про те, що у другій половині 2024 року рекламний ринок може зрости до 42,7 мільярда гривень. Це на 33% більше ніж у аналогічний період торік.

Читайте також Monobank додав функцію "Майбутні платежі": як це полегшить життя користувачів

Рекламні бюджети демонструють стабільне зростання, і, всупереч ситуації в країні, ми очікуємо, що не тільки медійна реклама, а й пошук та інші сегменти ринку перевищуватимуть довоєнні обсяги бюджетів,

– йдеться у повідомленні ВРК.

Як відбуватиметься зростання, залежно від галузі: