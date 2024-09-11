Как изменится рекламный рынок Украины
Прогноз Всеукраинской рекламной коалиции свидетельствует о том, что во второй половине 2024 года рекламный рынок может вырасти до 42,7 миллиарда гривен. Это на 33% больше чем в аналогичный период прошлого года.
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Рекламные бюджеты демонстрируют стабильный рост, и, вопреки ситуации в стране, мы ожидаем, что не только медийная реклама, но и поиск и другие сегменты рынка будут превышать довоенные объемы бюджетов,
– говорится в сообщении ВРК.
Как будет происходить рост, в зависимости от отрасли:
- На телевидении должен произойти прирост до 6,1 миллиарда гривен это на 58% больше чем в прошлом году (при этом, прямая реклама на телевидении может вырасти до 5,6 миллиарда гривен).
- Digital ТВ – прирост до 800 миллионов гривен – больше на 78%.
- Пресса – рост до 387 миллионов гривен – больше на 8%.