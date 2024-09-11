Как изменится рекламный рынок Украины

Прогноз Всеукраинской рекламной коалиции свидетельствует о том, что во второй половине 2024 года рекламный рынок может вырасти до 42,7 миллиарда гривен. Это на 33% больше чем в аналогичный период прошлого года.

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Рекламные бюджеты демонстрируют стабильный рост, и, вопреки ситуации в стране, мы ожидаем, что не только медийная реклама, но и поиск и другие сегменты рынка будут превышать довоенные объемы бюджетов,

– говорится в сообщении ВРК.

Как будет происходить рост, в зависимости от отрасли: