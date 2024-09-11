Як зміниться рекламний ринок України

Прогноз Всеукраїнської рекламної коаліції свідчить про те, що у другій половині 2024 року рекламний ринок може зрости до 42,7 мільярда гривень. Це на 33% більше ніж у аналогічний період торік.

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Рекламні бюджети демонструють стабільне зростання, і, всупереч ситуації в країні, ми очікуємо, що не тільки медійна реклама, а й пошук та інші сегменти ринку перевищуватимуть довоєнні обсяги бюджетів,

– йдеться у повідомленні ВРК.

Як відбуватиметься зростання, залежно від галузі: