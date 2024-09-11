Як зміниться рекламний ринок України
Прогноз Всеукраїнської рекламної коаліції свідчить про те, що у другій половині 2024 року рекламний ринок може зрости до 42,7 мільярда гривень. Це на 33% більше ніж у аналогічний період торік.
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Рекламні бюджети демонструють стабільне зростання, і, всупереч ситуації в країні, ми очікуємо, що не тільки медійна реклама, а й пошук та інші сегменти ринку перевищуватимуть довоєнні обсяги бюджетів,
– йдеться у повідомленні ВРК.
Як відбуватиметься зростання, залежно від галузі:
- На телебаченні має відбутися приріст до 6,1 мільярда гривень це на 58% більше ніж минулого року (при цьому, пряма реклама на телебаченні може зрости до 5,6 мільярда гривень).
- Digital ТБ – приріст до 800 мільйонів гривень – більше на 78%.
- Преса – зростання до 387 мільйонів гривень – більше на 8%.