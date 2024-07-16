Як самостійно порахувати лікарняні виплати у 2024 році

Лікарняні виплати у 2024 році в Україні залежать від заробітної плати за останні 12 місяців, страхового стажу, кількості днів лікування та причини непрацездатності. Працівники, які не можуть працювати через стан здоров’я, можуть отримувати грошову компенсацію.

Як оформити лікарняний

Працівник, який захворів, має звернутися до лікаря. Лікар, після огляду, створює в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову втрату працездатності.

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На основі медичного висновку формується лікарняний у Реєстрі листків непрацездатності. Роботодавець отримує листок непрацездатності в кабінеті страхувальника на вебпорталі ПФУ, приймає рішення про допомогу, формує заяву-розрахунок і надсилає її до ПФУ.

Далі ПФУ обробляє заяву-розрахунок і надсилає кошти на рахунок роботодавця. Роботодавець виплачує допомогу працівнику разом із найближчою зарплатою.

На суму лікарняних впливають:

Заробітна плата за 12 місяців перед відкриттям лікарняного. Страховий стаж. Кількість днів лікування. Причина непрацездатності.

Як самостійно розрахувати суму лікарняних:

Визначте дохід за 12 місяців перед датою відкриття лікарняного, який включає заробітну плату, премії, компенсації та відпускні. Розділіть суму на 365 днів.

Залежно від тривалості страхового стажу працівник отримає певний відсоток від середньої заробітної плати за день:

До 3 років стажу: 50%

3-5 років стажу: 60%

5-8 років стажу: 70%

Понад 8 років стажу: 100%

Помножте середню заробітну плату за день на кількість лікарняних днів. Помножте результат на відсоток від середньої заробітної плати, який визначається залежно від стажу працівника.