Як збільшити пенсію

Майбутні пенсіонери мають змогу підвищити собі виплати, докупивши потрібну кількість стажу. Водночас завдяки такій покупці, громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть забезпечити собі українську пенсію.

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Покупка стажу дозволяє людям з невеликим офіційним доходом забезпечити собі вищі пенсійні виплати у майбутньому. До того ж потрібно пам'ятати про мінімуми встановлені ПФУ для виходу на пенсію. Українці можуть піти на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років, за умови набуття мінімально потрібної кількості стажу.

Зверніть увагу! Купити стаж можуть усі українці старше 16 років.

Як купити стаж

Аби придбати повний місяць стажу, потрібно сплатити суму, що рівна щонайменше встановленому страховому внеску. Зараз це значення – 1 760 гривень. Тобто, за рік стажу доведеться заплатити 21 120 гривень.

Пенсіонер може звернутись у ПФУ і самостійно визначити розмір та частоту внесків, які будуть зараховуватись. Для цього складається спеціальний договір.

Зауважте! Внески можуть вноситись як на власний рахунок пенсіонера, так і перераховуватись на благо інших громадян.