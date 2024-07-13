Как увеличить пенсию
Будущие пенсионеры могут повысить себе выплаты, докупив нужное количество стажа. В то же время благодаря такой покупке, граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут обеспечить себе украинскую пенсию.
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Покупка стажа позволяет людям с небольшим официальным доходом обеспечить себе более высокие пенсионные выплаты в будущем. К тому же, нужно помнить о минимумах установленных ПФУ для выхода на пенсию. Украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет, при условии приобретения минимально нужного количества стажа.
Как купить стаж
Чтобы приобрести полный месяц стажа, нужно оплатить сумму, равную, как минимум, установленному страховому взносу. Сейчас это значение – 1 760 гривен. То есть, за год стажа придется заплатить 21 120 гривен.
Пенсионер может обратиться в ПФУ и самостоятельно определить размер и частоту взносов, которые будут зачисляться. Для этого составляется специальный договор.