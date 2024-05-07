Літак російської авіакомпанії зламався у польоті: санкції збільшили кількість інцидентів вдвічі

Через санкції росіянам важко обслуговувати свої літаки. В результаті пасажирські судна почали ламатися просто під час рейсів.

Літак Airbus A321 російської авіакомпанії Nordwind подав сигнал тривоги незабаром після вильоту з Москви та повернувся в аеропорт. Судно прямувало у напрямку Оренбурга.

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У повітрі літак провів лише 40 хвилин. Рішення про повернення в аеропорт ухвалив командир судна. За версією самих росіян, причина сигналу тривоги – розгерметизація кабіни пілотів.

Як дослідила німецька компанія Jacdec, через санкції у Росії суттєво зросла кількість авіапригод. У 2023 році кількість інцидентів склала 74 – це майже вдвічі більше, аніж роком раніше, коли їх було 38.

До повномасштабного вторгнення у російському авіапарку був 1031 літак. Третина – судна Boeing та Airbus. Після введення санкцій росіяни не мають доступу до деталей та обслуговування, тому намагаються впоратися власними силами, наслідки чого вже проявляються.

Зараз на кожні 100 тисяч вильотів припадає 10 авіапригод. Йдеться про займання або інші несправності двигунів під час польоту, пошкодження шасі при приземленні, несправності закрилків, які призводять до відхилення від курсу.

Цього року інциденти продовжилися, лише в січні їх нарахували 10. Також відомо про мінімум 6 випадків, коли в лайнерів відмовляли двигуни.

Раніше ми писали про те, як Boeing став жертвою санкцій та співпраці з Росією.