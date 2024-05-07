Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind подал сигнал тревоги вскоре после вылета из Москвы и вернулся в аэропорт. Судно направлялось в направлении Оренбурга.

Читайте также В Украине продают известный завод: какая цена и кому из российских олигархов он принадлежал

В воздухе самолет провел всего 40 минут. Решение о возвращении в аэропорт принял командир судна. По версии самих россиян, причина сигнала тревоги – разгерметизация кабины пилотов.

Как исследовала немецкая компания Jacdec, из-за санкций в России существенно возросло количество авиапроисшествий. В 2023 году количество инцидентов составило 74 – это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда их было 38.

До полномасштабного вторжения в российском авиапарке был 1031 самолет. Треть – судна Boeing и Airbus. После введения санкций россияне не имеют доступа к деталям и обслуживанию, поэтому пытаются справиться собственными силами, последствия чего уже проявляются.

Сейчас на каждые 100 тысяч вылетов приходится 10 авиапроисшествий. Речь идет о возгорании или других неисправностях двигателей во время полета, повреждения шасси при приземлении, неисправности закрылков, которые приводят к отклонению от курса.

В этом году инциденты продолжились, только в январе их насчитали 10. Также известно о минимум 6 случаях, когда у лайнеров отказывали двигатели.

Ранее мы писали о том, как Boeing стал жертвой санкций и сотрудничества с Россией.