Украина через Фонд государственного имущества попытается продать прибыльный подсанкционный актив. Речь идет о заводе "ПентоПак", который принадлежал Ивану Саввиди.

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Саввиди – российско-греческий олигарх. В Украине была проведена конфискация активов, принадлежавших ему или его жене. "ПентоПак" специализируется на упаковках для мясной продукции.

За этот актив Фонд государственного имущества планирует получить сотни миллионов гривен.

Фонд госимущества утвердил стартовую цену завода "ПентоПак" в сумме 203,7 миллиона гривен. Лот для приватизации будет опубликован в системе Prozorro.Продажи уже сегодня. Аукцион запланирован на 31 мая,

– сообщили в Фонде.

Сейчас предприятие является прибыльным и работает как с украинскими заказчиками, так и обслуживает заказы из 30 стран мира. Рабочий коллектив состоит из 193 человек.

Завод прибыльный, и именно это повлияло на его стартовую цену. В частности, только в 2023 году он получил доход в размере 183,6 миллиона гривен.

Что касается Саввиди, то он имеет тесные связи в Кремле и активно поддерживает россиян на временно оккупированных территориях.