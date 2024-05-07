Україна через Фонд державного майна спробує продати прибутковий підсанкційний актив. Йдеться про завод "ПентоПак", який належав Івану Саввіді.

До теми Конфіскація активів олігарха Саввіді: чим володів росіянин та його дружина в Україні

Саввіді – російсько-грецький олігарх. В Україні була проведена конфіскація активів, які належали йому або його дружині. "ПентоПак" спеціалізується на упаковках для м'ясної продукції.

За цей актив Фонд державного майна планує отримати сотні мільйонів гривень.

Фонд держмайна затвердив стартову ціну заводу "ПентоПак" у сумі 203,7 мільйона гривень. Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі вже сьогодні. Аукціон заплановано на 31 травня,

– повідомили у Фонді.

Зараз підприємство є прибутковим та працює як з українськими замовниками, так і обслуговує замовлення з 30 країн світу. Робочий колектив складається із 193 людей.

Завод є прибутковим, і саме це вплинуло на його стартову ціну. Зокрема, лише у 2023 році він отримав дохід у розмірі 183,6 мільйона гривень.

Що стосується Саввіді, то він має тісні зв'язки у Кремлі та активно підтримує росіян на тимчасово окупованих територіях.