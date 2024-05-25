Lenovo вдалося суттєво наростити прибутки: компанія розвивається завдяки штучному інтелекту

Компанія Lenovo повідомила про успішні досягнення минулого фінансового року. Як з'ясувалося, не останню роль у зростанні відіграв штучний інтелект.

Виручка Lenovo Group в 4 кварталі минулого фінансового року склала 13,8 мільярда доларів. Річний показник склав майже 56,9 мільярда доларів.

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Також привертає увагу зростання наступних показників:

чистий прибуток за 4 квартал – 248 мільйонів доларів (на початку року прогноз був на рівні 114 мільйонів);

річний частий прибуток – понад 1 мільярд доларів;

дивіденди на акцію – 3,8 цента США.

Компанія Lenovo змогла подолати торішній спад у галузі, скористатися величезними можливостями для зростання, які надає ШІ, і прискорити темпи розвитку бізнесу,

– йдеться у заяві.

У Lenovo очікують, що впродовж наступних трьох років комп'ютери з ШІ, які оснащені інтуїтивними взаємодіями та підключені до екосистеми різноманітних можливостей АІ змінять статус з преміумпропозицїі на мейнстрим. Відтак, Lenovo має намір зберегти свої позиції у впровадженні АІ та збільшувати прибутковість бізнесу.

Скільки саме Lenovo інвестує у штучний інтелект – наразі невідомо. Однак у цій гонці беруть участь усі компанії: нещодавно Apple оголосив про імплементацію штучного інтелекту в операційну систему iPhone.