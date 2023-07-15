В Україні спростили процедуру банкрутства: які зміни прийняли депутати

Верховна Рада прийняла законопроєкт №7442. Він спрощує процедуру банкрутства бізнесу на час війни.

Через повномасштабну війну багато суб’єктів господарювання стали неплатоспроможними. Аби вони могли легше оформити банкрутство, депутати уточнили кілька процесуальних питань та сунули певні технічні неузгодженості.

Читайте також 5 оригінальних ідей для створення власної справи

Які зміни прийняли для спрощення банкрутства

Арбітражні керуючі органи можуть виконувати свої повноваження без додаткового звернення у господарський суд. Це зменшує строки розгляду справ та втрати, які були пов'язані з відтермінуванням рішень.

Також вимоги кредиторів будуть забезпечувати не лише за рахунок арешту майна боржника, а й майна тих осіб, які перебувають у субсидіарній чи солідарній відповідальності з боржником. До кінця воєнного стану та місяців після нього збори та комітет кредиторів можуть відбуватися у дистанційному режимі. Господарський суд на свій розсуд може продовжити терміни проведення засідань.

Якщо борги реструктуризовані згідно з планом, то нарахування відсотків на борг будуть зупиняти. У законі йдеться й про те, що у випадку, якщо банкрутство зумовлене бойовими діями, то справа може бути відкрита без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому.