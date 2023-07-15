Через повномасштабну війну багато суб’єктів господарювання стали неплатоспроможними. Аби вони могли легше оформити банкрутство, депутати уточнили кілька процесуальних питань та сунули певні технічні неузгодженості.

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Які зміни прийняли для спрощення банкрутства

Арбітражні керуючі органи можуть виконувати свої повноваження без додаткового звернення у господарський суд. Це зменшує строки розгляду справ та втрати, які були пов'язані з відтермінуванням рішень.

Також вимоги кредиторів будуть забезпечувати не лише за рахунок арешту майна боржника, а й майна тих осіб, які перебувають у субсидіарній чи солідарній відповідальності з боржником. До кінця воєнного стану та місяців після нього збори та комітет кредиторів можуть відбуватися у дистанційному режимі. Господарський суд на свій розсуд може продовжити терміни проведення засідань.

Якщо борги реструктуризовані згідно з планом, то нарахування відсотків на борг будуть зупиняти. У законі йдеться й про те, що у випадку, якщо банкрутство зумовлене бойовими діями, то справа може бути відкрита без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому.