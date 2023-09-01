Допрацювалися з окупантами: США заморозили активи індійських алмазних компаній

Сполучені Штати Америки відреагували на порушення санкцій компаніями з Індії. Ті вже прийшли з вибаченнями та просять про зняття обмежень.

Індійські компанії, які спеціалізуються на алмазах, після початку повномасштабного вторгення окупантів в Україну активно співпрацювали з російською "Алроса". На росіян вже були накладені санкції, але компанії з Індії це не спинило.

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Як США відреагували на порушення санкцій

На початку 2023 року Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), під контролем якого перебувають санкції, заморозило кошти індійських алмазних компаній, які працювали з росіянами. Про які саме компанії йдеться – наразі невідомо, але їх частка суттєва, адже у справу довелося втручатися індійському уряду.

Індія має великі потужності з обробки алмазів та експортує товар на десятки мільярдів доларів. Найбільшими постачальниками необроблених алмазів є Об’єднані Арабські Емірати, Бельгія та Росія.

Зараз Індія просить США зняти санкції з алмазних компаній. Цей каральний захід був першим щодо індійських компаній після 24 лютого 2022 року, і ті сподіваються, що вивчений урок та явка з повинною зможуть пом'якшити позицію США.

OFAC заморозив кошти індійських компаній, які були в ОАЕ. Саме звідти їх намагалися переказати за купівлю необроблених алмазів. Наразі невідомо, чи транзакція проходила безпосередньо за участі "Алроси", чи за втручання третьої сторони.