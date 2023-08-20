Врятувати Україну від відключень: енергокомпанії отримали підтримку на сотні мільйонів

Україна продовжує готуватися до зимового періоду, який за усіма прогнозами повинен бути важким. Зокрема, багато зусиль спрямовано на захист та відновлення критичної інфраструктури.

Минулої зими російські окупанти завдали великих руйнувань енергетичній інфраструктурі України. Наближається новий опалювальний сезон, а ремонтні роботи досі тривають.

До речі Відключення світла можуть бути тривалими: бізнес та населення попередили про важку зиму

Енергетичні компанії отримали підтримку

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, триває активна підготовка до опалювального сезону. Аби допомогти енергетичним компаніям встигнути зі строками виконання робіт, уряд виділив кілька сотень мільйонів гривень.

Допомагаємо із відновленням об’єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Сьогодні виділяємо 350 мільйонів гривень Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям,

– повідомив прем'єр.

Також Шмигаль уточнив, що ці кошти повинні спрямувати на здешевлення кредитів, які енергетичні компанії беруть для ремонту обладнання та на проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, експерти закликають підприємців та населення готуватися до важкої зими з відключеннями світла. Навіть якщо вдасться вберегти інфраструктуру від атак російських окупантів, завдані пошкодження не вдасться подолати до початку опалювального сезону. Відтак, бізнесу варто запастися генераторами, а населенню – пригадати про лампочки та гірлянди на батарейках.