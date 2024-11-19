Податки українців та бізнесу будуть спрямовані на оборону
Уряд затвердив бюджет на наступний рік. Найпріоритетнішою галуззю фінансування залишатиметься оборонний сектор.
Як будуть фінансувати галузь оборони
Податки, що надходять від громадян та бізнесу, у 2025 році будуть спрямовуватись на забезпечення оборони та безпеки України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
Читайте також Українські жінки все частіше стають ФОПами: у яких галузях їх найбільше
Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трильйони гривень. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 мільярдів гривень.
Як уточнив Шмигаль, у наступному році буде виділено більшу суму на модернізацію оборонно-промислового комплексу України. Також збільшиться бюджет на закупівлю дронів.
В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги,
– наголосив Шмигаль.
Зверніть увагу! Другим пріоритетом для держави у наступному році буде забезпечення соціального сектору. Йдеться, зокрема, про проведення індексації пенсійних виплат.