Кількість жінок в українському бізнесі зростає, – міністерка економіки Свириденко

Кількість українок, які займаються підприємницькою діяльністю зростає. Зараз кожен другий ФОП в Україні відкритий жінками.

Як жінки завойовують бізнес в Україні

Міністерка Юлія Свириденко відзначила зростання кількості жінок, що займаються підприємництвом. Однак, вона уточнила, що гендерний дисбаланс в бізнес-середовищі існує досі.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України У час війни жінки все частіше беруть на себе лідерство. Торік кожен другий ФОП в Україні відкривала жінка. Кожну третю компанію очолювала теж жінка. Дослідження показують, що жінки частіше відкривають малі і мікробізнеси, а у розрізі середніх і великих підприємствах переважають все ж чоловіки-керівники чи власники.

Зараз для жінок у бізнесі доступні певні гранти. Зокрема, на підтримку та розвиток своєї справи.

Наше завдання – створити умови, в яких кожне прагнення трансформуватиметься у нові бізнеси, що нині так необхідні економіці,

– уточнила Свириденко.