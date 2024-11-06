Як детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції вплинула на надходження у бюджет

Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції збільшила надходження у бюджет України. Щобільше, теперішні податковы показники уже перевищують довоєнні.

Як зросли надходження у бюджет України

Податок від реалізації лікеро-горілчаної продукції за 10 місяців 2024 року більший ніж за аналогічний період 2021 року на 3,3 мільярда гривень або 43,5%, повідомляє 24 Канал за посиланням на Данила Гетманцева.

Читайте також Український видобувач бурштину може стати власністю громадянина Китаю: чи відома ціна

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з податків та фінансів Остаточний цвях у труну тіні на ринку алкоголю буде забитий з підписанням законопроєкту №12038, яким сплата акцизного податку покладається на спиртові заводи, виходячи з максимальної продуктивності їхнього обладнання.

Гетманцев зауважує, що сплата акцизного податку від виготовленої в Україні продукції такого типу зросла на 1,5 мільярда гривень. Для порівняння, у 2021 році це значення було на 26,7% менше.

Також позитивну динаміку демонструють такі показники: