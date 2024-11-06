Як зросли надходження у бюджет України
Податок від реалізації лікеро-горілчаної продукції за 10 місяців 2024 року більший ніж за аналогічний період 2021 року на 3,3 мільярда гривень або 43,5%, повідомляє 24 Канал за посиланням на Данила Гетманцева.
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Остаточний цвях у труну тіні на ринку алкоголю буде забитий з підписанням законопроєкту №12038, яким сплата акцизного податку покладається на спиртові заводи, виходячи з максимальної продуктивності їхнього обладнання.
Гетманцев зауважує, що сплата акцизного податку від виготовленої в Україні продукції такого типу зросла на 1,5 мільярда гривень. Для порівняння, у 2021 році це значення було на 26,7% менше.
Також позитивну динаміку демонструють такі показники:
- податкова ефективність ПДВ зросла до 6,74%;
- на 24,5% (23,5 мільярди) гривень збільшився виторг від реалізації лікеро-горілчаної продукції у 2024 році, загалом це значення сягнуло – 119,4 мільярда гривень;
- легальне виробництво спирту зростає і має збільшитись до 12 мільйонів декалітрів у 2024 році (у 2021 це значення сягало 7,4 мільйона декалітрів).