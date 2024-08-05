Працевлаштування ветеранів: який проєкт підготувало Мінветеранів

5 серпня 2024, 17:20
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Джерело:

Мінветеранів

Проблема працевлаштування ветеранів в Україні залишається актуальною. Мінветеранів підготувало проєкт, що має закрити це питання.

Як буде реалізовуватись цей проєкт

Проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі запущено. Він отримав назву "Е-карта вакансій".

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Е-карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні,
– йдеться у повідомленні Міністерства ветеранів.

Ветеран може обрати для себе бажаний регіон для роботи і ознайомитись з усіма наявними пропозиціями. До кожної вакансії вказані вимоги до кандидата, функціональні обов'язки, розмір зарплати та контактні дані працедавця.

Зауважте! Вакансії можна знайти на сайті е-Ветеран.

Станом на зараз, у штаті Міністерства ветеранів 17% складають:

  • ветерани та ветеранки;
  • члени сімей загиблих;
  • члени родин ветеранів;
  • члени родин діючих військовослужбовців;
  • колишні військовополонені.
Зверніть увагу! На платформі уже розміщено орієнтовно 170 спеціалізованих вакансій.
Автор: Анастасія Зорик