Як буде реалізовуватись цей проєкт

Проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі запущено. Він отримав назву "Е-карта вакансій".

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Е-карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні,
– йдеться у повідомленні Міністерства ветеранів.

Ветеран може обрати для себе бажаний регіон для роботи і ознайомитись з усіма наявними пропозиціями. До кожної вакансії вказані вимоги до кандидата, функціональні обов'язки, розмір зарплати та контактні дані працедавця.

Станом на зараз, у штаті Міністерства ветеранів 17% складають:

  • ветерани та ветеранки;
  • члени сімей загиблих;
  • члени родин ветеранів;
  • члени родин діючих військовослужбовців;
  • колишні військовополонені.