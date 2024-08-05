Як буде реалізовуватись цей проєкт
Проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі запущено. Він отримав назву "Е-карта вакансій".
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Е-карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні,
– йдеться у повідомленні Міністерства ветеранів.
Ветеран може обрати для себе бажаний регіон для роботи і ознайомитись з усіма наявними пропозиціями. До кожної вакансії вказані вимоги до кандидата, функціональні обов'язки, розмір зарплати та контактні дані працедавця.
Станом на зараз, у штаті Міністерства ветеранів 17% складають:
- ветерани та ветеранки;
- члени сімей загиблих;
- члени родин ветеранів;
- члени родин діючих військовослужбовців;
- колишні військовополонені.