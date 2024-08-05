Как будет реализовываться этот проект
Проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на госслужбе запущен. Он получил название "Е-карта вакансий".
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Е-карта вакансий визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине,
– говорится в сообщении Министерства ветеранов.
Ветеран может выбрать для себя желаемый регион для работы и ознакомиться со всеми имеющимися предложениями. К каждой вакансии указаны требования к кандидату, функциональные обязанности, размер зарплаты и контактные данные работодателя.
По состоянию на сейчас, в штате Министерства ветеранов 17% составляют:
- ветераны и ветеранки;
- члены семей погибших;
- члены семей ветеранов;
- члены семей действующих военнослужащих;
- бывшие военнопленные.