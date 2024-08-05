Как будет реализовываться этот проект

Проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на госслужбе запущен. Он получил название "Е-карта вакансий".

Читайте также Количество женщин в украинском бизнесе растет, – министр экономики Свириденко

Е-карта вакансий визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине,
– говорится в сообщении Министерства ветеранов.

Ветеран может выбрать для себя желаемый регион для работы и ознакомиться со всеми имеющимися предложениями. К каждой вакансии указаны требования к кандидату, функциональные обязанности, размер зарплаты и контактные данные работодателя.

По состоянию на сейчас, в штате Министерства ветеранов 17% составляют:

  • ветераны и ветеранки;
  • члены семей погибших;
  • члены семей ветеранов;
  • члены семей действующих военнослужащих;
  • бывшие военнопленные.