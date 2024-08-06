Бронювання військовозобов'язаних триває: як подати заявку на бронь через Дію
Джерело:Мінекономіки
Деякі підприємства можуть забронювати своїх працівників. Таким чином, обрані співробітники не підлягатимуть мобілізації.
Як відбувається бронювання
Бізнес може здійснювати бронювання своїх працівників онлайн. Зокрема така опція доступна у застосунку Дія.
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Бізнес вже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал Дія вже забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.
Свириденко відзначила, що така система зробила бронювання зручнішим та доступнішим для бізнесу. До того ж скоротився час проходження самої процедури.
Як здійснюється бронювання через Дію
- ОВА та Міністерства вносять до Єдиного переліку установ організацію, що має законні підстави на бронювання працівників;
- керівник організації подає через Дію список на бронювання;
- протягом доби Дія має надіслати сповіщення про результати розгляду.
В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+,
– йдеться у повідомленні Мінекономіки.