Як відбувається бронювання

Бізнес може здійснювати бронювання своїх працівників онлайн. Зокрема така опція доступна у застосунку Дія.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко Бізнес вже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал Дія вже забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.

Свириденко відзначила, що така система зробила бронювання зручнішим та доступнішим для бізнесу. До того ж скоротився час проходження самої процедури.

Як здійснюється бронювання через Дію

ОВА та Міністерства вносять до Єдиного переліку установ організацію, що має законні підстави на бронювання працівників;

керівник організації подає через Дію список на бронювання;

протягом доби Дія має надіслати сповіщення про результати розгляду.

В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+,

– йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Зауважте! За бажанням, особа може отримати бронювання у паперовій формі.