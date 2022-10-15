Як правильно скласти бізнес-план ресторану: корисні поради

Планування ресторанного бізнесу дозволяє правильно розрахувати витрати, спрогнозувати форс-мажорні обставини, терміни окупності та прибуток. Крім того, бізнес-план закладу допоможе залучити інвестиції, адже вкладник повинен бачити та розуміти, на що йдуть його гроші.

Платформа Poster оприлюднила поради, як підприємцю-початківцю правильно скласти бізнес-план ресторану та залучити до співпраці інвесторів ззовні. Бізнес 24 передає основне.

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Як скласти бізнес-план закладу

Підприємець-початківець може звернутися до фахівців із ресторанного консалтингу, щоб скласти справді хороший бізнес-план. Проте, це коштує грошей, й на етапі заснування бізнесу додаткові витрати точно не є бажаними. Тож більшість майбутніх рестораторів займаються плануванням бізнесу самостійно.

Перший крок

Приступивши до планування бізнесу, варто передусім почати з резюме майбутнього закладу. На цьому етапі слід умовно прописати такі дані:

мета створення проєкту і концепція закладу – назва, короткий опис, яким ви уявляєте майбутній ресторан, розташування і дизайн, позиціонування, цільова аудиторія та формат;

календарний план відкриття;

обсяг інвестицій, терміни окупності й прогнозований прибуток проєкту;

переваги над конкурентами;

ймовірні ризики;

план розвитку закладу;

інвестиційний план ресторану.

Актуальність ідеї та опис бізнесу

У цьому пункті необхідно:

визначити актуальність обраної локації для майбутнього ресторану;

спрогнозувати середній чек;

вказати цільову категорію;

визначити цільову аудиторію, враховуючи середній чек, локацію, різновид закладу й наявність бізнесів довкола з цільовими клієнтами;

провести SWOT-аналіз проєкту для розуміння слабких та сильних сторін, а також посилити інструменти просування закладу;

проаналізувати конкурентів, що розташовуються неподалік обраної локації;

вирахувати трафік потенційних клієнтів у різні дні тижня та години.

Концепція

SWOT-аналіз – відображення і структуризація знань про поточну ситуацію і тенденції. Абревіатура позначає послідовність кроків, що згодом приводять до вибору стратегії проєкту:trength (сили),eaknesses (слабкості),pportunities (можливості) таhreats (ризики).

Концепція закладу – це, фактично, формат й зовнішній вигляд майбутнього ресторану. Найчастіше формування концепції відбувається з огляду на локацію, тобто розташування закладу. Розробка концепції передбачає такі кроки:

складання маркетингової стратегії, при якій ви визначаєте позиціонування закладу, незаповнені ніші на ринку, цільову аудиторію обраного формату, способи комунікації з клієнтами тощо;

створення й затвердження формату закладу, назви та логотипа;

формулювання технічного завдання для дизайнерів щодо розробки інтер'єру закладу відповідно до його формату.

На даному етапі варто безпосередньо враховувати інвестиції, терміни їхньої окупності та плани розвитку бізнесу.

План виробництва

Формуючи бізнес-план, необхідно прописати абсолютно всі етапи – від пошуку приміщення для майбутнього закладу до безпосереднього запуску проєкту. Це, зокрема, включає:

пошук приміщення, перевірка його на придатність та складання договору оренди;

здійснення ремонтних робіт, складання списку та закупівля обладнання, меблів і посуду;

реєстрація бізнесу – через ФОП, або ж як ТОВ, якщо підприємець планує продавати спиртне;

відбір, найм та оформлення персоналу;

пророблення страв та напоїв, складання меню – тут слід пам'ятати, що страви повинні мати низьку собівартість та високу маржу;

запуск реклами перед відкриттям, щоб привернути увагу до закладу;

укладання договорів з постачальниками й отримання дозволу на запуск бізнесу.

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Організаційна структура

Щоб надавати якісний сервіс, необхідно приділити особливу увагу організації структури закладу безпосередньо за наймом співробітників. Структура персоналу орієнтовно складається з:

адміністративного персоналу – 1 – 3 особи;

обслуговуючого – від 5 осіб;

виробничого – від 5 осіб;

допоміжного – від 3 осіб.

Зауважимо, що ці цифри є орієнтовними, – кількість персоналу залежить від формату, навантаження та кількості посадкових місць.

Фінансовий план

До слова, на цьому етапі все ж варто звернутися до фахівців з ресторанного консалтингу. Фінансовий план є надважливим, адже дозволяє грамотно розподіляти фінансові ресурси під час процесу відкриття закладу. Тут прописуються, зокрема, такі витрати:

на закупівлю обладнання, меблів та посуду;

на ремонт приміщення;

на зарплати персоналу;

на сплату оренди та комунальних послуг;

на маркетинг;

на закупівлю продуктів і господарських товарів;

інші витрати та форс-мажорні обставини.

Крім того, тут також необхідно розписати дані фінансового результату – спрогнозувати терміни окупності та отримання прибутку бізнесом. Ці дані будуть важливими під час презентації проєкту потенційним інвесторам.