Как правильно составить бизнес-план ресторана: полезные советы
Источник:Poster
Планирование ресторанного бизнеса позволяет правильно рассчитать затраты, спрогнозировать форс-мажорные обстоятельства, сроки окупаемости и прибыль. Кроме того, бизнес-план заведения поможет привлечь инвестиции, ведь вкладчик должен видеть и понимать, на что идут его деньги.
Платформа Poster опубликовала советы, как начинающему предпринимателю правильно составить бизнес-план ресторана и привлечь к сотрудничеству инвесторов. Бизнес 24 передает основное.
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Как составить бизнес-план заведения
Начинающий предприниматель может обратиться к специалистам по ресторанному консалтингу, чтобы составить действительно хороший бизнес-план. Однако это стоит денег, и на этапе основания бизнеса дополнительные расходы точно не желательны. Так что большинство будущих рестораторов занимаются планированием бизнеса самостоятельно.
Первый шаг
Приступив к планированию бизнеса, следует прежде всего начать с резюме будущего заведения. На этом этапе нужно условно прописать следующие данные:
- цель создания проекта и концепция заведения – название, краткое описание, как вы представляете будущий ресторан, расположение и дизайн, позиционирование, целевая аудитория и формат;
- календарный план открытия;
- объем инвестиций, сроки окупаемости и прогнозируемая прибыль проекта;
- преимущества над конкурентами;
- вероятные риски;
- план развития заведения;
- инвестиционный план ресторана.
Актуальность идеи и описание бизнеса
В этом пункте необходимо:
- определить актуальность выбранной локации для будущего ресторана;
- спрогнозировать средний чек;
- указать целевую категорию;
- определить целевую аудиторию, учитывая средний чек, локацию, разновидность заведения и наличие бизнесов с целевыми клиентами;
- провести SWOT-анализ проекта для понимания слабых и сильных сторон, а также усилить инструменты продвижения заведения;
- проанализировать конкурентов, располагающихся неподалеку от выбранной локации;
- рассчитать трафик потенциальных клиентов в разные дни недели и время суток.
Концепция
Концепция заведения – это, фактически, формат и внешний вид будущего ресторана. Чаще всего формирование концепции происходит с учетом локации, то есть расположения заведения. Разработка концепции предполагает следующие шаги:
- составление маркетинговой стратегии, при которой вы определяете позиционирование заведения, незаполненные ниши на рынке, целевую аудиторию выбранного формата, способы коммуникации с клиентами;
- создание и утверждение формата заведения, названия и логотипа;
- формулировка технического задания для дизайнеров по разработке интерьера заведения в соответствии с его форматом.
На данном этапе следует непосредственно учитывать инвестиции, сроки их окупаемости и планы развития бизнеса.
План производства
Формируя бизнес-план, необходимо прописать абсолютно все этапы – от поиска помещения для будущего заведения до непосредственного запуска проекта. Это, в частности, включает:
- поиск помещения, проверка его на пригодность и составление договора аренды;
- осуществление ремонтных работ, составление списка и закупка оборудования, мебели и посуды;
- регистрация бизнеса – через ФЛП, или как ООО, если предприниматель планирует продавать спиртное;
- отбор, найм и оформление персонала;
- проработка блюд и напитков, составление меню, – здесь следует помнить, что блюда должны иметь низкую себестоимость и высокую маржу;
- запуск рекламы перед открытием, чтобы привлечь внимание к заведению;
- заключение договоров с поставщиками и получение разрешения на запуск бизнеса.
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Организационная структура
Чтобы предоставлять качественный сервис, необходимо уделить особое внимание организации структуры учреждения непосредственно по найму сотрудников. Структура персонала ориентировочно состоит из:
- административного персонала – 1 – 3 человека;
- обслуживающего – от 5 человек;
- производственного – от 5 человек;
- вспомогательного – от 3 человек.
Отметим, что эти цифры являются ориентировочными – количество персонала непосредственно зависит от формата, нагрузки и количества посадочных мест.
Финансовый план
К слову, на этом этапе все же следует обратиться к специалистам по ресторанному консалтингу. Финансовый план является очень важным, ведь позволяет грамотно распределять финансовые ресурсы во время процесса открытия заведения. Здесь прописываются, в частности, следующие расходы:
- на закупку оборудования, мебели и посуды;
- на ремонт помещения;
- на зарплаты персонала;
- на оплату аренды и коммунальных услуг;
- на маркетинг;
- на закупку товаров и хозяйственных продуктов;
- прочие расходы и форс-мажорные обстоятельства.
Кроме того, здесь необходимо расписать данные финансового результата – спрогнозировать сроки окупаемости и получения прибыли бизнесом. Эти данные будут важны при презентации проекта потенциальным инвесторам.