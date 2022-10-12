В кофейне, расположенной на улице Жилянской, от прилета российской ракеты ударной волной выбило панорамные окна, повредило пол, лампы, барный стол и посуду. Однако, несмотря на это, уже через день заведение возобновило свою работу.

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Последствия ракетного удара россиян для заведения

В бизнес-центре "Евразия", расположенном в Шевченковском районе столицы, располагается крупнейшее заведение сети Takava. Ущерб, нанесенный кофейне из-за повреждений от прилета российской ракеты 10 октября, команде оценить сложно.

Как выглядело заведение после прилета российской ракеты по Шевченковскому району столицы 10 октября / Фото Владислава Никешина

СМО Takava Coffe-Buffet Владислав Никешин рассказал, что хотя на работу 10 октября в заведение вышло 7 человек, никто из них, к сачтью, не пострадал. После объявления воздушной тревоги сотрудники немедленно переместились в укрытие.

Несмотря на ущерб и повреждение кофейни, уже 12 октября заведение сети на улице Жилянской возобновило свою работу. Влад Никешин отметил, что к уборке и ремонту они приступили сразу после стабилизации ситуации.

Как и каждый украинец, мы переживем это вместе, все отстроим, выстоим и победим проклятую русню! Станем еще больше, круче и сильнее! Слава Украине! Украина превыше всего!

– добавил СМО Takava Coffee-Buffet.

Напомним, что 10 октября Россия совершила самую массированную ракетную атаку по Украине с начала полномасштабной войны. Воздушная тревога продолжалась по всей территории государства на протяжении более 5 часов – оккупанты били по объектам гражданской, критической инфраструктуры, детским садам и школам.