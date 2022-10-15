Платформа Poster оприлюднила поради, як підприємцю-початківцю правильно скласти бізнес-план ресторану та залучити до співпраці інвесторів ззовні. Бізнес 24 передає основне.

Читайте також "Станемо сильніше": як пошкоджена кав'ярня відновила роботу через день після прильотів по Києву

Підприємець-початківець може звернутися до фахівців із ресторанного консалтингу, щоб скласти справді хороший бізнес-план. Проте, це коштує грошей, й на етапі заснування бізнесу додаткові витрати точно не є бажаними. Тож більшість майбутніх рестораторів займаються плануванням бізнесу самостійно.

Приступивши до планування бізнесу, варто передусім почати з резюме майбутнього закладу. На цьому етапі слід умовно прописати такі дані:

  • мета створення проєкту і концепція закладу – назва, короткий опис, яким ви уявляєте майбутній ресторан, розташування і дизайн, позиціонування, цільова аудиторія та формат;
  • календарний план відкриття;
  • обсяг інвестицій, терміни окупності й прогнозований прибуток проєкту;
  • переваги над конкурентами;
  • ймовірні ризики;
  • план розвитку закладу;
  • інвестиційний план ресторану.

У цьому пункті необхідно:

  • визначити актуальність обраної локації для майбутнього ресторану;
  • спрогнозувати середній чек;
  • вказати цільову категорію;
  • визначити цільову аудиторію, враховуючи середній чек, локацію, різновид закладу й наявність бізнесів довкола з цільовими клієнтами;
  • провести SWOT-аналіз проєкту для розуміння слабких та сильних сторін, а також посилити інструменти просування закладу;
  • проаналізувати конкурентів, що розташовуються неподалік обраної локації;
  • вирахувати трафік потенційних клієнтів у різні дні тижня та години.

Концепція закладу – це, фактично, формат й зовнішній вигляд майбутнього ресторану. Найчастіше формування концепції відбувається з огляду на локацію, тобто розташування закладу. Розробка концепції передбачає такі кроки:

  • складання маркетингової стратегії, при якій ви визначаєте позиціонування закладу, незаповнені ніші на ринку, цільову аудиторію обраного формату, способи комунікації з клієнтами тощо;
  • створення й затвердження формату закладу, назви та логотипа;
  • формулювання технічного завдання для дизайнерів щодо розробки інтер'єру закладу відповідно до його формату.

На даному етапі варто безпосередньо враховувати інвестиції, терміни їхньої окупності та плани розвитку бізнесу.

Формуючи бізнес-план, необхідно прописати абсолютно всі етапи – від пошуку приміщення для майбутнього закладу до безпосереднього запуску проєкту. Це, зокрема, включає:

  • пошук приміщення, перевірка його на придатність та складання договору оренди;
  • здійснення ремонтних робіт, складання списку та закупівля обладнання, меблів і посуду;
  • реєстрація бізнесу – через ФОП, або ж як ТОВ, якщо підприємець планує продавати спиртне;
  • відбір, найм та оформлення персоналу;
  • пророблення страв та напоїв, складання меню – тут слід пам'ятати, що страви повинні мати низьку собівартість та високу маржу;
  • запуск реклами перед відкриттям, щоб привернути увагу до закладу;
  • укладання договорів з постачальниками й отримання дозволу на запуск бізнесу.

Зверніть увагу Компаніям, які втратили виробничі потужності через війну, даватимуть пільгові кредити: які умови

Щоб надавати якісний сервіс, необхідно приділити особливу увагу організації структури закладу безпосередньо за наймом співробітників. Структура персоналу орієнтовно складається з:

  • адміністративного персоналу – 1 – 3 особи;
  • обслуговуючого – від 5 осіб;
  • виробничого – від 5 осіб;
  • допоміжного – від 3 осіб.

Зауважимо, що ці цифри є орієнтовними, – кількість персоналу залежить від формату, навантаження та кількості посадкових місць.

До слова, на цьому етапі все ж варто звернутися до фахівців з ресторанного консалтингу. Фінансовий план є надважливим, адже дозволяє грамотно розподіляти фінансові ресурси під час процесу відкриття закладу. Тут прописуються, зокрема, такі витрати:

  • на закупівлю обладнання, меблів та посуду;
  • на ремонт приміщення;
  • на зарплати персоналу;
  • на сплату оренди та комунальних послуг;
  • на маркетинг;
  • на закупівлю продуктів і господарських товарів;
  • інші витрати та форс-мажорні обставини.

Крім того, тут також необхідно розписати дані фінансового результату – спрогнозувати терміни окупності та отримання прибутку бізнесом. Ці дані будуть важливими під час презентації проєкту потенційним інвесторам.