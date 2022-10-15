Платформа Poster опубликовала советы, как начинающему предпринимателю правильно составить бизнес-план ресторана и привлечь к сотрудничеству инвесторов. Бизнес 24 передает основное.

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Как составить бизнес-план заведения

Начинающий предприниматель может обратиться к специалистам по ресторанному консалтингу, чтобы составить действительно хороший бизнес-план. Однако это стоит денег, и на этапе основания бизнеса дополнительные расходы точно не желательны. Так что большинство будущих рестораторов занимаются планированием бизнеса самостоятельно.

Первый шаг

Приступив к планированию бизнеса, следует прежде всего начать с резюме будущего заведения. На этом этапе нужно условно прописать следующие данные:

цель создания проекта и концепция заведения – название, краткое описание, как вы представляете будущий ресторан, расположение и дизайн, позиционирование, целевая аудитория и формат;

календарный план открытия;

объем инвестиций, сроки окупаемости и прогнозируемая прибыль проекта;

преимущества над конкурентами;

вероятные риски;

план развития заведения;

инвестиционный план ресторана.

Актуальность идеи и описание бизнеса

В этом пункте необходимо:

определить актуальность выбранной локации для будущего ресторана;

спрогнозировать средний чек;

указать целевую категорию;

определить целевую аудиторию, учитывая средний чек, локацию, разновидность заведения и наличие бизнесов с целевыми клиентами;

провести SWOT-анализ проекта для понимания слабых и сильных сторон, а также усилить инструменты продвижения заведения;

проанализировать конкурентов, располагающихся неподалеку от выбранной локации;

рассчитать трафик потенциальных клиентов в разные дни недели и время суток.

Справка. SWOT-анализ – отображение и структуризация знаний о текущей ситуации и тенденциях. Аббревиатура обозначает последовательность шагов, которые впоследствии приводят к выбору стратегии проекта: Strength (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (возможности) и Threats (риски).

Концепция

Концепция заведения – это, фактически, формат и внешний вид будущего ресторана. Чаще всего формирование концепции происходит с учетом локации, то есть расположения заведения. Разработка концепции предполагает следующие шаги:

составление маркетинговой стратегии, при которой вы определяете позиционирование заведения, незаполненные ниши на рынке, целевую аудиторию выбранного формата, способы коммуникации с клиентами;

создание и утверждение формата заведения, названия и логотипа;

формулировка технического задания для дизайнеров по разработке интерьера заведения в соответствии с его форматом.

На данном этапе следует непосредственно учитывать инвестиции, сроки их окупаемости и планы развития бизнеса.

План производства

Формируя бизнес-план, необходимо прописать абсолютно все этапы – от поиска помещения для будущего заведения до непосредственного запуска проекта. Это, в частности, включает:

поиск помещения, проверка его на пригодность и составление договора аренды;

осуществление ремонтных работ, составление списка и закупка оборудования, мебели и посуды;

регистрация бизнеса – через ФЛП, или как ООО, если предприниматель планирует продавать спиртное;

отбор, найм и оформление персонала;

проработка блюд и напитков, составление меню, – здесь следует помнить, что блюда должны иметь низкую себестоимость и высокую маржу;

запуск рекламы перед открытием, чтобы привлечь внимание к заведению;

заключение договоров с поставщиками и получение разрешения на запуск бизнеса.

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Организационная структура

Чтобы предоставлять качественный сервис, необходимо уделить особое внимание организации структуры учреждения непосредственно по найму сотрудников. Структура персонала ориентировочно состоит из:

административного персонала – 1 – 3 человека;

обслуживающего – от 5 человек;

производственного – от 5 человек;

вспомогательного – от 3 человек.

Отметим, что эти цифры являются ориентировочными – количество персонала непосредственно зависит от формата, нагрузки и количества посадочных мест.

Финансовый план

К слову, на этом этапе все же следует обратиться к специалистам по ресторанному консалтингу. Финансовый план является очень важным, ведь позволяет грамотно распределять финансовые ресурсы во время процесса открытия заведения. Здесь прописываются, в частности, следующие расходы:

на закупку оборудования, мебели и посуды;

на ремонт помещения;

на зарплаты персонала;

на оплату аренды и коммунальных услуг;

на маркетинг;

на закупку товаров и хозяйственных продуктов;

прочие расходы и форс-мажорные обстоятельства.

Кроме того, здесь необходимо расписать данные финансового результата – спрогнозировать сроки окупаемости и получения прибыли бизнесом. Эти данные будут важны при презентации проекта потенциальным инвесторам.