Платформа Poster опубликовала советы, как начинающему предпринимателю правильно составить бизнес-план ресторана и привлечь к сотрудничеству инвесторов. Бизнес 24 передает основное.

Читайте также "Станем сильнее": как поврежденная кофейня возобновила работу через день после прилетов по Киеву

Начинающий предприниматель может обратиться к специалистам по ресторанному консалтингу, чтобы составить действительно хороший бизнес-план. Однако это стоит денег, и на этапе основания бизнеса дополнительные расходы точно не желательны. Так что большинство будущих рестораторов занимаются планированием бизнеса самостоятельно.

Приступив к планированию бизнеса, следует прежде всего начать с резюме будущего заведения. На этом этапе нужно условно прописать следующие данные:

  • цель создания проекта и концепция заведения – название, краткое описание, как вы представляете будущий ресторан, расположение и дизайн, позиционирование, целевая аудитория и формат;
  • календарный план открытия;
  • объем инвестиций, сроки окупаемости и прогнозируемая прибыль проекта;
  • преимущества над конкурентами;
  • вероятные риски;
  • план развития заведения;
  • инвестиционный план ресторана.

В этом пункте необходимо:

  • определить актуальность выбранной локации для будущего ресторана;
  • спрогнозировать средний чек;
  • указать целевую категорию;
  • определить целевую аудиторию, учитывая средний чек, локацию, разновидность заведения и наличие бизнесов с целевыми клиентами;
  • провести SWOT-анализ проекта для понимания слабых и сильных сторон, а также усилить инструменты продвижения заведения;
  • проанализировать конкурентов, располагающихся неподалеку от выбранной локации;
  • рассчитать трафик потенциальных клиентов в разные дни недели и время суток.

Концепция заведения – это, фактически, формат и внешний вид будущего ресторана. Чаще всего формирование концепции происходит с учетом локации, то есть расположения заведения. Разработка концепции предполагает следующие шаги:

  • составление маркетинговой стратегии, при которой вы определяете позиционирование заведения, незаполненные ниши на рынке, целевую аудиторию выбранного формата, способы коммуникации с клиентами;
  • создание и утверждение формата заведения, названия и логотипа;
  • формулировка технического задания для дизайнеров по разработке интерьера заведения в соответствии с его форматом.

На данном этапе следует непосредственно учитывать инвестиции, сроки их окупаемости и планы развития бизнеса.

Формируя бизнес-план, необходимо прописать абсолютно все этапы – от поиска помещения для будущего заведения до непосредственного запуска проекта. Это, в частности, включает:

  • поиск помещения, проверка его на пригодность и составление договора аренды;
  • осуществление ремонтных работ, составление списка и закупка оборудования, мебели и посуды;
  • регистрация бизнеса – через ФЛП, или как ООО, если предприниматель планирует продавать спиртное;
  • отбор, найм и оформление персонала;
  • проработка блюд и напитков, составление меню, – здесь следует помнить, что блюда должны иметь низкую себестоимость и высокую маржу;
  • запуск рекламы перед открытием, чтобы привлечь внимание к заведению;
  • заключение договоров с поставщиками и получение разрешения на запуск бизнеса.

Обратите внимание Компаниям, потерявшим производственные мощности из-за войны, будут давать льготные кредиты: какие условия

Чтобы предоставлять качественный сервис, необходимо уделить особое внимание организации структуры учреждения непосредственно по найму сотрудников. Структура персонала ориентировочно состоит из:

  • административного персонала – 1 – 3 человека;
  • обслуживающего – от 5 человек;
  • производственного – от 5 человек;
  • вспомогательного – от 3 человек.

Отметим, что эти цифры являются ориентировочными – количество персонала непосредственно зависит от формата, нагрузки и количества посадочных мест.

К слову, на этом этапе все же следует обратиться к специалистам по ресторанному консалтингу. Финансовый план является очень важным, ведь позволяет грамотно распределять финансовые ресурсы во время процесса открытия заведения. Здесь прописываются, в частности, следующие расходы:

  • на закупку оборудования, мебели и посуды;
  • на ремонт помещения;
  • на зарплаты персонала;
  • на оплату аренды и коммунальных услуг;
  • на маркетинг;
  • на закупку товаров и хозяйственных продуктов;
  • прочие расходы и форс-мажорные обстоятельства.

Кроме того, здесь необходимо расписать данные финансового результата – спрогнозировать сроки окупаемости и получения прибыли бизнесом. Эти данные будут важны при презентации проекта потенциальным инвесторам.