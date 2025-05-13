Що потрібно для відкриття магазину в Instagram: простий гайд
- Для відкриття магазину в Instagram потрібно перевести акаунт у бізнес-профіль, оформити сторінку як візитівку магазину, підключити Instagram Shopping через Facebook Business Manager, та створити емоційний і привабливий контент.
- Оплата та доставка можуть бути організовані без сайту через Direct, але важливо прописати способи оплати та доставки, а також автоматизувати частину процесів.
Instagram давно вже не лише соцмережа для фото. Сьогодні це повноцінна платформа для онлайн-продажів – особливо для малого бізнесу. Власний магазин у Instagram можна відкрити без складних технічних рішень, але є кілька важливих кроків, які варто врахувати.
Бізнес-профіль — перший крок
Почати варто з того, щоб перевести свій акаунт у бізнес-профіль. Це дасть змогу бачити статистику, запускати рекламу й додавати контактні кнопки. Детальніше розповідає 24 Канал.
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Для цього:
- зайдіть у налаштування профілю,
- оберіть "Обліковий запис" та "Перейти на професійний обліковий запис",
- вкажіть нішу (наприклад, одяг, handmade, косметика тощо).
Профіль має "продавати"
Оформлення сторінки – візитівка вашого магазину. Важливо чітко прописати, що ви продаєте, додати актуальні історії (оплата, доставка, відгуки), використовувати якісні фото.
Каталог товарів і Instagram Shopping
Щоб покупці могли бачити ціни прямо у вашій стрічці, потрібно підключити Instagram Shopping. Для цього:
- створіть акаунт у Facebook Business Manager,
- під'єднайте каталог товарів через платформу Meta Commerce Manager (можна вручну або через сайт/Shopify),
- зв'яжіть акаунти Facebook та Instagram.
Довідково. Після перевірки (триває кілька днів) зможете тегати товари на фото.
Контент і просування
Продажі в Instagram– це не лише фото товару. Клієнтів залучає емоція, історія, естетика. Варто комбінувати:"живі" фото та відео, рілси з оглядами/розпакуванням, відгуки клієнтів, закулісся процесу (виробництво, пакування).
Людям цікаво бачити процес та живу історію. Знати, що товаром стоять реальні люди, такі ж як вони, з емоціями та потребами.
Оплата та доставка
Навіть без сайту ви можете приймати замовлення напряму в Direct. Але бажано:
- прописати в закріплених сторіс способи оплати (картка, банківський рахунок),
- вказати способи доставки (Нова пошта, Укрпошта тощо),
- автоматизувати частину процесу – наприклад, використовуючи боти чи Google-форми.