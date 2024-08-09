Генератори, акумулятори, сонячні панелі: як оформити доставку для зняття мита

З 27 липня в Україні було скасовано податки та мито на енергообладнання. Втім для того, щоб загальне оподаткування не відбулося потрібно оформити додаткові документи для ввозу, зокрема вся інформація про товар, код пільги, а також розрахунок митних платежів.

Що варто робити для звільнення від мита

Головними умова для звільнення від оподаткування є заява від поштового оператора, експрес-перевізника чи декларанта усі відомості про товар.

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Тобто це назва, найменування, комерційний опис, маркування та технічні дані, код товару згідно з УКТЗЕД.

Крім того, варто зазначити ще й код пільги та здійснити розрахунок митних платежів із застосуванням такого звільнення.

Як відбувається декларація товару

При митному оформленні звільняється від оподаткування такі товари: інвертори, сонячні панелі, електрогенератори (бензин/газ), у тому числі ті, що переміщуються на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях тощо. Повний переліт за посиланням

Нагадуємо, що декларантом міжнародних поштових відправлень виступає оператор поштового зв’язку, а міжнародних експрес-відправлень – отримувач відправлення чи експрес-перевізник.

Спочатку енергообладнання декларується,

Далі митниця отримує декларацію з необхідним набором даних та проводить митне оформлення,

Водночас якщо при декларуванні товару є похибка, як-от не вказаний необхідний набір інформації чи не вказано пільгу, тоді митниця не зможе здійснити пільгове оформлення,

Після цього товар буде оформлено з нарахуванням митних платежів на загальних підставах.

В Державній митній службі України радять: якщо ви очікуєте такий товар і вам надійшло звернення від операторів доставки, то краще оперативно надавати необхідну інформацію для митного оформлення товару.