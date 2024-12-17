Яка має бути зарплата, щоб отримувати пенсію 15 000 гривень

Розмір пенсії визначається індивідуально. На кінцеву суму впливає сукупність факторів. зокрема, розмір заробітної плати та кількість стажу.

Хто може отримати високу пенсію

Велику пенсію забезпечує високий офіційний дохід, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також "Тисяча Зеленського": перелік магазинів, де можна розрахуватись карткою Національного кешбеку

Для розрахунку пенсії зараз діє така формула П = ЗП× КСС. Вказані значення розшифровуються так:

П – пенсія;

– пенсія; ЗП – коефіцієнт, який враховує як заробітна плата особи співвідноситься із середньою зарплатою по країні за останні 3 роки;

– коефіцієнт, який враховує як заробітна плата особи співвідноситься із середньою зарплатою по країні за останні 3 роки; КСС – коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується індивідуально:

сумуються місяці набутого стажу;

це значення множиться на величину оцінки одного року страхового стажу;

отриману величину ділять на 12.

Хто має право на максимальну пенсію

Зараз максимальна пенсійна виплата українців складає 23 610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, такі пенсії можуть отримати: