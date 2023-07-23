Бронювання працівників: влада працює над розробкою спеціального електронного сервісу

Бронювання працівників від мобілізації – одне з найболючіших питань для бізнесу у час війни. Мінекономіки та Мінцифри спільно працюють, аби знайти просте та доступне рішення.

Уряд працює над втіленням ідеї електронного бронювання. Це дозволить бізнесу простіше та швидше подавати своїх працівників на бронювання від мобілізації.

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Що це буде за сервіс та як ним користуватися

Як заявив заступник міністра економіки Ігор Фесенко, зараз Мінцифри будує сервіс з умовною назвою "єБронювання". Це буде портал, де кожне підприємство зможе створити свій електронний кабінет та вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників.

Автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання,

– розповів Фесенко.

Планується, що електронний документ буде містити QR-код, який можна буде роздрукувати та підтверджувати, що людина заброньована від мобілізації. На розробку порталу потрібно приблизно три місяці.

"Це повністю руйнуватиме діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес", – додав заступник міністра економіки.

Станом на сьогодні від мобілізації заброньовано понад 500 тисяч військовозобов'язаних працівників.