Безос наздоганяє Маска: як змінився рейтинг найбагатших у 2024 році

У 2024 році статки найбагатших людей світу зазнали суттєвих змін під впливом економічних і технологічних факторів. Хто зміг примножити свої доходи, а хто зазнав втрат – дізнайтеся з матеріалу 24 Каналу.

Як змінились статки найбагатших людей за рік

У 2024 році Ілон Маск повернувся на перше місце в рейтингу найбагатших людей світу завдяки успіхам Tesla та SpaceX. Водночас Джефф Безос та Марк Цукерберг також помітно збільшили свої статки завдяки зростанню вартості акцій Amazon й Meta, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

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Натомість Бернар Арно, власник LVMH, зазнав втрат через зниження попиту на розкішні товари в Китаї. Отже, у 2024 році у грошовому еквіваленті мільярдні статки були розподілені так:

Ілон Маск

Ілон Маск займає перше місце в рейтингу Bloomberg з активами в 384 мільярди доларів, що на 155 мільярдів доларів більше, ніж минулого року. Основні джерела його багатства – компанії Tesla та SpaceX.

Ілон Маск / Фото Getty Images

Загалом станом на 2024 рік його статки складаються переважно з акцій та опціонів у таких компаніях:

Tesla – основне джерело статків Маска. Вартість акцій компанії продовжує зростати завдяки високому попиту на електромобілі та розширенню виробничих потужностей.

– основне джерело статків Маска. Вартість акцій компанії продовжує зростати завдяки високому попиту на електромобілі та розширенню виробничих потужностей. SpaceX – приватна космічна компанія, яка демонструє значний успіх у запуску супутників й розробці проєкту Starship. SpaceX оцінюється більш ніж у 140 мільярдів доларів.

– приватна космічна компанія, яка демонструє значний успіх у запуску супутників й розробці проєкту Starship. SpaceX оцінюється більш ніж у 140 мільярдів доларів. Neuralink і The Boring Company – Маск інвестує в інноваційні технології, які спрямовані на покращення людського мозку і створення підземних транспортних систем.

– Маск інвестує в інноваційні технології, які спрямовані на покращення людського мозку і створення підземних транспортних систем. Twitter (тепер X) – Маск володіє платформою після її покупки за 44 мільярди, хоча цей актив наразі має меншу капіталізацію.

Попри великі успіхи, Маск також зазнавав фінансових викликів, зокрема у вигляді судових процесів та коливань вартості акцій його компаній.

Джефф Безос

Станом на 2024 рік активи Джеффа Безоса оцінюються приблизно у 244 мільярди доларів (на 67,4 мільярда більше, ніж торік). Це робить його другою найбагатшою людиною у світі після Ілона Маска станом на грудень 2024 року.

Джефф Безос / Фото Getty Images

Його основні активи включають:

Amazon – Безос залишається найбільшим індивідуальним акціонером компанії, хоча вже не займає пост генерального директора. Зростання акцій Amazon у 2024 році забезпечило суттєвий приріст його статків.

Безос залишається найбільшим індивідуальним акціонером компанії, хоча вже не займає пост генерального директора. Зростання акцій Amazon у 2024 році забезпечило суттєвий приріст його статків. Blue Origin – космічна компанія Безоса, яка активно розвиває проєкти комерційних космічних подорожей та орбітальної інфраструктури.

космічна компанія Безоса, яка активно розвиває проєкти комерційних космічних подорожей та орбітальної інфраструктури. Інвестиції та нерухомість – підприємець володіє значним портфелем нерухомості, зокрема розкішними маєтками в США, а також інвестиціями через Bezos Expeditions у компанії Airbnb, Twitter (X) та Uber.

підприємець володіє значним портфелем нерухомості, зокрема розкішними маєтками в США, а також інвестиціями через Bezos Expeditions у компанії Airbnb, Twitter (X) та Uber. The Washington Post – хоча медійний бізнес приносить порівняно невеликий дохід, він є важливим для збереження впливу Безоса на глобальні інформаційні потоки​.

Марк Цукерберг

Станом на 2024 рік активи Марка Цукерберга, засновника Meta Platforms, оцінюються у 219 мільярдів доларів, що забезпечило йому третє місце в рейтингу найбагатших. Його статки зросли на 90,9 мільярда доларів протягом року завдяки суттєвому зростанню акцій Meta.

Марк Цукерберг / Фото Getty Images

Основні джерела його доходів:

Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) – головний бізнес Цукерберга, що мав великий імпульс завдяки інвестиціям у штучний інтелект та розвиток метавсесвіту. Технологічні інновації – акцент на VR і AR-технологіях, які сприяли зростанню ринкової вартості компанії​.

Ларрі Еллісон

Станом на 2024 рік активи Ларрі Еллісона, співзасновника та найбільшого акціонера Oracle, оцінюються у 187 мільярдів доларів, що забезпечує йому четверте місце в рейтингу. За рік його статки зросли на 73,7 мільярда доларів завдяки суттєвому зростанню вартості акцій Oracle.

Цікаво! Компанія отримала вигоду від розвитку хмарних технологій і штучного інтелекту, що сприяло підвищенню її ринкової капіталізації​.

Ларрі Еллісон / Фото Getty Images

До його активів входять:

Oracle Corporation – Еллісон володіє приблизно 42% акцій Oracle, що є основним джерелом його статків. На початку 2024 року акції компанії виросли на 52% завдяки успіхам у сфері хмарних технологій та розширенню бізнесу штучного інтелекту. Його частка оцінюється приблизно у $146 мільярдів.

Еллісон володіє приблизно 42% акцій Oracle, що є основним джерелом його статків. На початку 2024 року акції компанії виросли на 52% завдяки успіхам у сфері хмарних технологій та розширенню бізнесу штучного інтелекту. Його частка оцінюється приблизно у $146 мільярдів. Tesla – Еллісон також має значний пакет акцій Tesla, що збільшило його багатство після підвищення ціни акцій виробника електромобілів.

Еллісон також має значний пакет акцій Tesla, що збільшило його багатство після підвищення ціни акцій виробника електромобілів. Нерухомість – Еллісон володіє масштабними нерухомими активами, зокрема островом Ланай на Гаваях, має кілька розкішних особняків у Каліфорнії та Флориді, а також інші інвестиції в нерухомість.

Еллісон володіє масштабними нерухомими активами, зокрема островом Ланай на Гаваях, має кілька розкішних особняків у Каліфорнії та Флориді, а також інші інвестиції в нерухомість. Інвестиції – підприємець активно вкладає кошти в стартапи в галузях технологій, штучного інтелекту та біомедицини.

Бернар Арно

У 2024 році статки Бернара Арно знизилися до 180 мільярдів доларів, що на 27, 7 мільярда менше, ніж торік. Це сталося переважно через спад у секторі розкішних товарів, зокрема на китайському ринку, який є одним із найбільших споживачів продукції LVMH.

Важливо! Компанія, що володіє брендами Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon та іншими, відчула уповільнення попиту через економічну нестабільність у Китаї та зміну споживчих настроїв.

Також вплив мав загальносвітовий спад у секторі розкоші: інвестори віддавали перевагу технологічним компаніям, що привело до переоцінювання акцій LVMH. У Франції посилення податкових зобов’язань для супербагатих осіб також вплинуло на вартість активів Арно.

Бернар Арно / Фото Getty Images

Попри це, LVMH залишається лідером у своїй галузі, а Бернар Арно продовжує активно розширювати бізнес. Компанія інвестувала в розширення ринків, нові магазини в Азії та покращення онлайн-торгівлі. Основна стратегія Арно зосереджена на збереженні унікального статусу брендів LVMH, які асоціюються з винятковою якістю та ексклюзивністю​.