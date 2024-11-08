Майже 8 мільйонів українців не працюють і не прагнуть шукати роботу

Значна частина українців стикається з проблемами при пошуку роботи. Однак, є і ті громадяни, які з певних причин взагалі не прагнуть працевлаштовуватись.

Як уряд планує "повернути" цих людей на роботу

Уряд прагне повернути на ринок праці громадян, що зараз є економічно неактивними. Станом на тепер, таких українців близько 8 мільйонів осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки України Серед них – особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обов'язків. Тому величезна концентрація наших зусиль як держави має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення.

Бережна наголошує, що уряд, міжнародні партнери та громадський сектор створюють ресурси для того, аби українці могли підвищити свою кваліфікацію.

Служба зайнятості пропонує ваучери на перенавчання, платформа Coursera запустила проєкт ReSkill UA, в якому надає 30 тисяч стипендій. Але, враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі,

– зауважує Бережна.

Зверніть увагу! Відповідно до прогнозу МВФ, у 2024 році рівень безробіття має знизитись до 14,2%. У 2025 році цей показник має зменшитись до 12,7%.