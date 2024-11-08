Как правительство планирует "вернуть" этих людей на работу

Правительство стремится вернуть на рынок труда граждан, что сейчас являются экономически неактивными. По состоянию на теперь, таких украинцев около 8 миллионов человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Украины Среди них – лица с инвалидностью, ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать выполнение семейных и рабочих обязанностей. Поэтому огромная концентрация наших усилий как государства должна быть направлена на то, чтобы активировать эти группы населения.

Бережная отмечает, что правительство, международные партнеры и общественный сектор создают ресурсы для того, чтобы украинцы могли повысить свою квалификацию.

Служба занятости предлагает ваучеры на переобучение, платформа Coursera запустила проект ReSkill UA, в котором предоставляет 30 тысяч стипендий. Но, учитывая глобальный дефицит кадров на рынке, это капля в море,

– отмечает Бережная.

Обратите внимание! Согласно прогнозу МВФ, в 2024 году уровень безработицы должен снизиться до 14,2%. В 2025 году этот показатель должен уменьшиться до 12,7%.