Как работает законопроект

Нашумевший законопроект предусматривает административную и уголовную ответственность за хранение, перевозку и сбыт дров без надлежащих документов. Украинцы могут обойтись как штрафом, так и судебным иском.

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24 Канал узнал у адвоката Святослава Лифтянника, как на самом деле могут работать новые поправки.

Первое, что стоит понимать, что недовольство возникло из-за закона от первого чтения, который предусматривал уголовную ответственность за хранение, перевозку и сбыт дров объемом более 5 кубов. Однако во втором чтении закон изменили – вместо лишения свободы будет только штраф, а количество дров должно измеряться в их стоимости,

– объяснил он.

Стоимость не должна превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Один такой минимум в уголовном производстве это 1 500 гривен. Соответственно будут штрафовать украинцев за дрова стоимость более 30 тысяч гривен.

Если человек имеет документы, подтверждающие, где он купил эти дрова, к нему не будет вопросов. В таком случае будут проверять место, где лицо купило древесину на наличие соответствующих разрешений. То же касается перевозчиков древесины.

Также в разговоре с 24 Каналом заместитель председателя АО "Алиби" Алексей Бебель рассказал подробнее о наказании.

Такие действия будут наказываться штрафом от 2 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Если же эти действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или совершены в крупном размере, то тогда они наказываются штрафом от 10 000 до 250 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от пяти до семи лет,

– сказал он.

При этом значительным размером в этой статье понимается стоимость деревьев, кустарников или древесины, которая составляет более 25 минимумов доходов граждан, а под крупным размером – более 60 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Обратите внимание! Вчера советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил ВВС, что Владимир Зеленский не подпишет этот закон. Однако сейчас это еще точно не известно.

Кому грозит судимость

Бебель посчитал за какие объемы правонарушения украинцы могут быть привлечены к суду.

Теперь об ответственности. Если этот проект будет все-таки подписан и опубликован, то за приобретение и хранение дров без документов на сумму 37 850 гривен и более (это в текущем году, поскольку идет привязка до 50% от прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо, умноженную соответственно на 25 и 60) можно вполне вероятно получить наказание и судимость,

– проанализировал эксперт.

Управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, Андрей Шабельников добавил для 24 Канала, что за хранение дров на сумму до 30 тысяч гривен предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 510 до 1 020 гривен.

Если же работники полиции обнаружат факт хранения дров на сумму более 30 тысяч гривен, то в таком случае предусмотрена уже уголовная ответственность. Так, "настоящий срок", а именно лишение свободы от 5 до 7 лет, предусмотрено за хранение дров на сумму более 90 тысяч гривен,

– сказал он.

Будут штрафовать и за грибы

Сетью началась распространяться информация, что новый закон может повлиять и на любителей собирать грибы и ягоды. Андрей Шабельников объяснил, что согласно статье 66 Лесного кодекса Украины, граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в частных лесах свободно находиться, бесплатно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи, грибы.

То есть для собственного потребления граждане могут собирать грибы без соответствующего разрешения. Однако если речь идет о значительных объемах лесных ресурсов, например, для продажи, в таком случае необходимо получить лесной билет, чтобы избежать административной ответственности,

– пояснил он.

Алексей Бебель добавил, что относительно ограничения побочного лесопользования (сбор грибов\ягод) уже давно существуют конкретные правила. Согласно новым поправкам за такие действия смогут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 450 до 850 гривен.

А если деревья растут во дворе владельца

Согласно постановлению КМУ "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", удаление деревьев и кустарников на земельном участке, который находится в частной собственности, осуществляется по решению самого владельца.

Однако пока выработанного механизма, как доказать, что эти дрова вырублены именно на вашем земельном участке, нет,

– сказал Шабельников.

Что будет, если древесину заготовили заблаговременно

Учитывая принцип необратимости действия закона во времени, привлечение к ответственности за заготовку древесины до вступления в силу законопроекта будет неправомерным, добавил управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw.

Станислав Лифтянник считает, что под наказание на самом деле попадет очень мало лиц.

Будем откровенны. Правоохранители не могут просто так зайти во двор человека и без оснований проверять дрова и их стоимость. Для обыска должны быть основания. Второе – правоохранители не могут самостоятельно определить цену древесины, поэтому должны создать протокол обыска и изъятия дров в качестве доказательства и передать их на экспертизу. Этого делать не будут, потому что это обойдется для них дороже полученного штрафа,

– пояснил он.

Сколько дров можно заготовить

Средняя цена куба дров составляет 1 700 гривен. Соответственно, пределы допустимых норм позволяют украинцам запастись около 17 кубами древесины на зиму.

Заметьте! Теперь стоит хранить квитанции о покупке древесины, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами.