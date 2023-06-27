Бізнесу майже вдвічі підвищили тарифи на світло: коли чекати подорожчання товарів

Витрати бізнесу на електроенергію суттєво зростуть. Це швидко вплине на ціни товарів та послуг для споживачів.

Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг прийняла постанову про підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу. Нові тарифи для підприємців почнуть діяти вже з 30 червня.

До теми Зростання тарифів на світло: як бізнес буде підіймати ціни на товари

Якими будуть нові тарифи для бізнесу

Згідно з рішенням НКРЕКП, з 30 червня діятимуть три рівні максимальних цін для часових слотів впродовж доби. Йдеться про наступні показники:

нічний період (00:00 – 07:00): 3000 гривень/МВт*год;

денні години (07:00 до 19:00): 5000 гривень/МВт*год;

вечірній пік (з 19:00 до 23:00): 7200 гривень/МВт*год.

Жоден з членів регулятора не повідомив про причини такого великого зростання цін на електроенергію для бізнесу. Нагадаємо, з 1 липня 2019 року завдяки моделі гуртового ринку електроенергії максимальна гранична ціна становить 4000 гривень за МВт*год.

До речі, коли відбувалося підняття цін на електроенергію для населення, НКРЕКП також подало відповідну постанову до уряду без жодних обговорень.