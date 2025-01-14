Якою може бути пенсія, якщо є лише 15 років стажу

Українська пенсійна система має чіткі вимоги до страхового стажу, який необхідний для отримання пенсії за віком. На сьогодні мінімальний необхідний стаж складає 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Проте, що робити, якщо у вас є лише 15 років стажу?

Розрахунок пенсії для 15 років стажу

Згідно із законодавством України, щоб претендувати на пенсію за віком, потрібно мати не менше 15 років страхового стажу. Детальніше про те, як розрахувати пенсію для 15 років стажу, розповідає 24 Канал.

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Якщо ви маєте лише 15 років стажу, розмір вашої пенсії буде мінімальним, оскільки він базується на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 2024 рік цей показник становить 2093 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму.

Однак розмір пенсії може бути вищим, за таких умов:

Ви отримували високі офіційні доходи, з яких сплачували внески до Пенсійного фонду.

Ви маєте право на надбавки або пільги (наприклад, для учасників війни чи осіб із інвалідністю).

Зауважимо, що ви можете перевірити свій страховий стаж через: пенсійний калькулятор на порталі Пенсійного фонду України. Або подати заяву до місцевого управління Пенсійного фонду. Крім того, у Дії також є функція перевірки пенсійних даних.

Що робити, якщо стаж менший за 15 років

Якщо страхового стажу недостатньо, ви не зможете претендувати на пенсію за віком. У такому разі можливі такі варіанти:

Добір стажу

Ви можете офіційно доплатити за відсутні роки стажу, уклавши договір із податковою службою. Вартість одного місяця стажу становить 44% мінімальної заробітної плати, що у 2025 році дорівнює 3520 грн.

Державна соціальна допомога

Якщо стаж не досягає 15 років, ви можете претендувати на державну допомогу після досягнення 65 років. Її розмір також базується на прожитковому мінімумі, але може бути навіть нижчим за мінімальну пенсію.

Працювати далі

Якщо ваш вік ще дозволяє працювати, кожен додатковий рік офіційної зайнятості збільшує страховий стаж і, відповідно, майбутню пенсію.