Расчет пенсии для 15 лет стажа

Согласно законодательству Украины, чтобы претендовать на пенсию по возрасту, нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Подробнее о том, как рассчитать пенсию для 15 лет стажа, рассказывает 24 Канал.

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Если вы имеете только 15 лет стажа, размер вашей пенсии будет минимальным, поскольку он базируется на размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2024 год этот показатель составляет 2093 гривен. Соответственно, минимальная пенсия равна прожиточному минимуму.

Однако размер пенсии может быть выше, при следующих условиях:

Вы получали высокие официальные доходы, с которых платили взносы в Пенсионный фонд.

Вы имеете право на надбавки или льготы (например, для участников войны или лиц с инвалидностью).

Заметим, что вы можете проверить свой страховой стаж через: пенсионный калькулятор на портале Пенсионного фонда Украины. Или подать заявление в местное управление Пенсионного фонда. Кроме того, в Дії также есть функция проверки пенсионных данных.

Что делать, если стаж меньше 15 лет

Если страхового стажа недостаточно, вы не сможете претендовать на пенсию по возрасту. В таком случае возможны следующие варианты:

Добор стажа

Вы можете официально доплатить за недостающие годы стажа, заключив договор с налоговой службой. Стоимость одного месяца стажа составляет 44% минимальной заработной платы, что в 2025 году равна 3520 грн.

Государственная социальная помощь

Если стаж не достигает 15 лет, вы можете претендовать на государственную помощь по достижении 65 лет. Ее размер также базируется на прожиточном минимуме, но может быть даже ниже минимальной пенсии.

Работать дальше

Если ваш возраст еще позволяет работать, каждый дополнительный год официальной занятости увеличивает страховой стаж и, соответственно, будущую пенсию.