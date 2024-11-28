У Фінляндії буде побудовано завод з виробництва безпілотників для України та ЄС

У Фінляндії буде побудовано завод на якому будуть випускатися безпілотники для України та ЄС. Побудовою займатиметься концерт Summa Defense Ltd.

Що відомо про нове виробництво

Нове підприємство має забезпечити швидке виробництво безпілотників. Зокрема, тих дронів, що використовуються Україною для оборони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Summa Defense Ltd.

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До того ж має відбутися запуск серійного виробництва безпілотників не тільки у Фінляндії, а ще й на території Європи.

Зауважте! Старт масового виробництва заплановано на початок наступного року.

Дрони вже довели свою стратегічну значимість в Україні, відіграючи ключову роль у захисті критичної інфраструктури, а також у рятувальних операціях. Нове виробництво підвищить стійкість лагів поставок,

– наголосив гендиректор Summa Defence Ltd Юссі Холопайнен.

Холопайнен уточнив, що постачання дронів відбуватиметься не тільки в Україну, а і в ЄС та НАТО. За планом, компанія вироблятиме такі пристрої:

наземні безпілотники;

морські безпілотники.

Зверніть увагу! Для реалізації вказаного проєкту буде створено дочірню компанію Summa Drones Ltd. Саме ця організація буде очільником спільного з українськими партнерами підприємства.