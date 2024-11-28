Що відомо про нове виробництво

Нове підприємство має забезпечити швидке виробництво безпілотників. Зокрема, тих дронів, що використовуються Україною для оборони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Summa Defense Ltd.

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До того ж має відбутися запуск серійного виробництва безпілотників не тільки у Фінляндії, а ще й на території Європи.

Зауважте! Старт масового виробництва заплановано на початок наступного року.

Дрони вже довели свою стратегічну значимість в Україні, відіграючи ключову роль у захисті критичної інфраструктури, а також у рятувальних операціях. Нове виробництво підвищить стійкість лагів поставок,

– наголосив гендиректор Summa Defence Ltd Юссі Холопайнен.

Холопайнен уточнив, що постачання дронів відбуватиметься не тільки в Україну, а і в ЄС та НАТО. За планом, компанія вироблятиме такі пристрої:

наземні безпілотники;

морські безпілотники.

Зверніть увагу! Для реалізації вказаного проєкту буде створено дочірню компанію Summa Drones Ltd. Саме ця організація буде очільником спільного з українськими партнерами підприємства.